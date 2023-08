JMJ. Marcelo faz balanço positivo e quer Igreja "ainda mais semente do futuro"

“Eu desejaria, nem é como católico, mas como presidente da República,e com um papel ainda mais claro dos jovens”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa este domingo.O chefe de Estado renovou ainda o apelo do papa Francisco para que haja uma transformação na Igreja, tanto a portuguesa como a universal. “Uma Igreja que não seja vista de uma forma rígida na letra da burocracia, do pormenor, do formalismo” e onde, elucidou.Marcelo Rebelo de Sousa considera ainda que as mensagens deixadas pelo papa são uma espécie de caderno de encargos não só para os jovens, mas para toda a gente, incluindo políticos.“A Santa Sé tem uma diplomacia contínua a trabalhar pela paz, pela ecologia.” por Francisco, acredita o presidente, referindo ainda o tema da educação, que tem de ser “uma saída para a realidade e não fechada sobre si mesma”.Questionado sobre se os apelos do papa vão mudar alguma coisa na governação de Portugal, o chefe de Estado respondeu que temos de perceber que “ou a juventude tem uma participação política muito maior no nosso país, como noutros países da velha Europa (…), ou nós ficamos para trás”.

Houve “coligação de forças” para a JMJ

O presidente da República recuou no tempo para contar à RTP como, há mais de quatro anos, ao saber que Portugal seria o local da JMJ deste ano, visitou com o primeiro-ministro e com o vereador da Câmara de Lisboa vários locais durante a noite para sondarem qual o sítio que acolheria o evento.Rapidamente perceberam que, além do Parque Eduardo VII, só poderia ser o Parque Tejo – onde decorreu a entrevista à RTP., explicou.Depois, com a pandemia e a guerra, os planos atrasaram-se. “O mundo mudou, a Europa mudou, tudo mudou. E isso obrigou a arrancar num contexto completamente diferente, em que durante quatro anos não há estas Jornadas”, lembrou Marcelo Rebelo de Sousa.Nesse espaço de tempo,, já que entretanto se iniciou uma guerra.Isso “obrigou a repensar toda a filosofia do evento”, afirmou o PR. “Era um evento para um determinado mundo e o mundo era outro. E o papa, ele próprio, com aquela plasticidade e flexibilidade, alegria e capacidade de improviso latino-americana, constrói o discurso para esta Jornada de acordo com o novo mundo”.Marcelo Rebelo de Sousa repetiu quejá que o povo em geral “preparou-se para aquilo que iria acontecer”, acolhendo milhares e milhares de pessoas.