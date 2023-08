JMJ. Papa em Fátima de manhã e em vigília com jovens à noite em Lisboa

Francisco está em Lisboa desde quarta-feira para presidir à JMJ, o maior evento da Igreja Católica, mas vai hoje passar algumas horas em Fátima, no santuário que visitou pela primeira vez em 2017.

O Papa vai viajar num helicóptero da Força Aérea Portuguesa desde a base aérea de Figo Maduro, em Lisboa, até ao Estádio de Fátima, onde deverá aterrar por volta das 08:50.

Na Capelinha das Aparições, vai rezar o terço com 112 jovens, uns portadores de deficiência e outros reclusos que, "pela sua situação, não podem participar na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa", segundo o Santuário de Fátima.

Num texto publicado em julho, o diretor editorial dos media do Vaticano, Andrea Tornielli, disse que a ida do Papa a Fátima está ligada "à tragédia da guerra que atormenta a `martirizada Ucrânia`".

Esta é a segunda vez que Francisco visita o Santuário de Fátima, onde esteve em maio de 2017, para as comemorações do centenário das "aparições" e a canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto.

A GNR prevê que a lotação do santuário, com capacidade para 270 mil pessoas, seja ultrapassada este sábado durante a visita do Papa Francisco.

O Papa regressará a Lisboa, de helicóptero, por volta das 11:50.

À tarde, às 18:00, Francisco terá um encontro privado com membros da Companhia de Jesus, no Colégio de S. João de Brito, em Lisboa, e às 20:45 participará na vigília com os peregrinos da JMJ, no Parque Tejo, um recinto de 100 hectares que se estende por terrenos dos municípios de Lisboa e de Loures.

Para unir os dois concelhos foi construída uma ponte sobre o Rio Trancão.

As pessoas não inscritas na Jornada Mundial da Juventude terão de aceder ao Parque Tejo pela porta situada no lado de Loures, indicou a PSP na sexta-feira.

A JMJ termina no domingo, com uma missa celebrada pelo Papa no mesmo local.

A organização da JMJ espera mais de um milhão de pessoas nos eventos da Jornada, que arrancaram na terça-feira.

Segundo a sala de imprensa da Santa Sé, 800.000 pessoas estiveram na sexta-feira no Parque Eduardo VII, onde decorreu a Via-Sacra com a presença do Papa.