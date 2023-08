JMJ. Porta-bandeiras de mais de 180 países mostram ao Papa representatividade da jornada

Na quinta-feira, as bandeiras de Portugal e do Vaticano entram em simultâneo no palco instalado no Parque Eduardo VII, no âmbito da iniciativa `Acolhimento`, marcada para as 17:45 e que será um evento com caráter festivo e de encontro do Papa Francisco com jovens de todo o mundo, mas mantendo a dimensão da oração, disse hoje à Lusa Carla Graça, da produção do espetáculo.

A responsável referiu que a maioria dos jovens que integram este grupo carregará a bandeira do seu país.

João Paulo, voluntário de 18 anos que pertence ao `staff` da Pastoral, acrescentou que foi fácil encontrar porta-bandeiras dos seus países, através da inscrição de peregrinos.

Atrás das bandeiras de Portugal e do Vaticano, entrarão no palco todas as outras, numa mistura de cores ordenada por ordem alfabética, o que colocará a África do Sul no topo da lista dos países representados na JMJ.

Sob comandos dados em inglês, transmitidos por megafone, o grupo de peregrinos esteve hoje de manhã a ensaiar as entradas, deslocações em palco e saídas do espetáculo.