João Ataíde. Universidade de Coimbra lamenta perda de "homem de grande caráter"

"A UC vê partir com muita tristeza um homem de grande caráter que soube estar sempre à altura das suas responsabilidades ao serviço da nossa instituição e do país", afirma o reitor da Universidade, Amílcar Falcão.

"Pessoalmente, fica a saudade de um amigo que muito estimava e que sempre deu mostras da sua amizade, sobretudo nos momentos mais difíceis", sublinha Amílcar Falcão, citado numa nota da UC enviada hoje à agência Lusa.

O presidente do Conselho Geral da UC, João Caraça, manifesta igualmente pesar pela morte de "uma voz ativa do órgão de governo da UC", ocorrida na madrugada de hoje.

"É com o mais profundo pesar que apresento, em nome do Conselho Geral e em meu próprio, sentidas condolências à família" de João Ataíde, que "será recordado pela sua preocupação constante com as questões de orientação estratégica da Universidade, com muito empenho e determinação", sublinha João Caraça.

Membro do Conselho Geral da UC enquanto "uma das dez personalidades externas de reconhecido mérito cooptadas para este órgão", o juiz desembargador (em licença sem vencimento desde 2009) João Ataíde integrava a Comissão de Gestão e Auditoria, Recursos e Sustentabilidade do CG da Universidade.

Deputado do Partido Socialista, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz entre 2009 e 2019, antigo presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra e ex-secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra.

O corpo de João Ataíde fica está, desde as 18:00 de hoje, em câmara-ardente na capela da Universidade de Coimbra, saindo o funeral às 12:00 de sábado para o crematório da Figueira da Foz.