João Ferreira apresenta candidatura a Belém com críticas a Marcelo

O eurodeputado João Ferreira apresentou hoje a sua candidatura a Presidente da República pelo PCP em nome dos "valores de Abril" como um "espaço de convergência" e recusou fixar metas ou percentagens para as eleições."Sou candidato a Presidente da República, não sou candidato a percentagens eleitorais", afirmou o deputado ao Parlamento Europeu que o PCP apresentou e apoia às presidenciais de 2021, questionado pelos jornalistas sobre qual a meta a atingir ou se consideraria uma derrota ficar atrás de André Ventura, o pré-candidato mais à direita.João Ferreira acusou depois Marcelo Rebelo de Sousa de querer "rearrumar" as forças de direita em Portugal e de ter tido um mandato em Belém com "diversões mediáticas".Para João Ferreira, o atual presidente tem contribuído para o branqueamento das políticas de direita mascaradas num bloco central

Pela sua parte, e por oposição a Marcelo, João Ferreira prometeu defender e estar "comprometido com os interesses do povo e não com os interesses dos grandes grupos económicos e financeiros".