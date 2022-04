João Leão nega envolvimento em financiamento de projeto no ISCTE

O antigo ministro das Finanças é agora vice-reitor do ISCTE e está a ser acusado de ter intervenção direta num projeto de mais de cinco milhões de euros para um Centro de Valorização, do Conhecimento e Transferência Tecnológica. Em entrevista no Jornal 2, João Leão nega ter tido qualquer responsabilidade na aprovação do projeto.