Joaquim Leitão afirma que tem condições para "continuar na Proteção Civil"

Joaquim Leitão afirma que tem “dado o melhor em prol daquela casa, enquanto cidadão. E comigo todos os colaboradores, numa perspetiva de todos os dias darmos o nosso melhor em termos de proteção civil, ao nosso país”.



Em relação a Rui Esteves, o comandante nacional de Proteção Civil que segundo a investigação do Sexta às 9, está ilegal no cargo desde que foi nomeado por acumulação de funções, Joaquim Leitão afirmou que mandou “instaurar um processo a 4 de setembro para averiguar a acumulação de funções”.



Para o presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o comandante nacional “”quando iniciou funções, se quisesse continuar enquanto diretor do aeródromo teria pedido a acumulação de funções”.



“O senhor comandante nacional, quando aconteceu esta situação, apresentou um documento na Autoridade Nacional de Proteção Civil, e de imediato, na minha qualidade de presidente, mandei instaurar um processo (…) para averiguar se de facto houve irregularidade nessa acumulação de funções”, esclareceu.





“Estamos a falar de um homem que toda a gente reconhece como um excelente profissional. Estamos a falar de um homem que no dia em que tomou posse, me informou que tinha deixado de ser diretor do aeródromo. (…) Compete ao nomeado fazer essa comunicação”, acrescentou.



Rui Esteves está agora com dois processo de averiguação de acumulação de funções, um levantado esta sexta-feira pela ministra da Administração Interna e o outro levantado, dia 4 de setembro, pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.