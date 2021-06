Joe Berardo detido em processo de suspeitas de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento

A operação ocorreu em Lisboa, Funchal e Sesimbra, “pela suspeita da prática dos crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento”, refere um comunicado emitido pela Polícia Judiciária.



Foram efetuadas 51 buscas, sendo 22 buscas domiciliárias, 25 buscas não domiciliárias, três buscas em instituição bancária e uma busca em escritório de advogado, refere a PJ.





A investigação foi iniciada em 2016, identificou procedimentos internos em processos de concessão, reestruturação, acompanhamento e recuperação de crédito, “contrários às boas práticas bancárias e que podem configurar a prática de crime”.





"No inquérito investigam-se matérias relacionadas com financiamentos concedidos pela CGD e outros factos conexos, suscetíveis de configurar, no seu conjunto e entre outros, a prática de crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento e, eventualmente, crimes cometidos no exercício de funções públicas", refere também um comunicado do DCIAP.







grupo económico que, entre 2006 e 2009, contratou quatro operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de Euros, acrescenta a PJ.



Este grupo económico tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar.



“Atualmente este grupo económico causou um prejuízo de quase mil milhões de Euros à CGD, ao Novo Banco e ao BCP, tendo sido identificados atos passíveis de responsabilidade criminal e de dissipação de património”, refere a PJ.





As diligências estão ser executadas pela Polícia Judiciária, com a intervenção de 138 elementos desta força policial, centrada na Unidade Nacional de Combate à Corrupção, acompanhados de 9 magistrados do Ministério Público, 7 Juízes de Instrução Criminal e 27 inspetores da Autoridade Tributária, a maioria dos quais foram alocados apenas para a concretização desta operação, não tendo a equipa de investigação do processo esta composição, refere uma nota emitida pelo DCIAP.

A operação da PJ incidiu sobretudo numacrescenta a PJ.Este grupo económico tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar., tendo sido identificados atos passíveis de responsabilidade criminal e de dissipação de património”, refere a PJ.As diligências estão ser executadas pela Polícia Judiciária, com a intervenção de 138 elementos desta força policial, centrada na Unidade Nacional de Combate à Corrupção, acompanhados de 9 magistrados do Ministério Público, 7 Juízes de Instrução Criminal e 27 inspetores da Autoridade Tributária, a maioria dos quais foram alocados apenas para a concretização desta operação, não tendo a equipa de investigação do processo esta composição, refere uma nota emitida pelo DCIAP.





"Não obstante o empenho e investimento do DCIAP e da Procuradoria-Geral da República, bem como da PJ e de toda a equipa na investigação do inquérito em curso e a gestão racional e eficaz que foi realizada dos meios à disposição de todos, não se logrou assumir a celeridade desejável, apenas por carência de meios técnicos e outros ajustados à natureza, dimensão e complexidade da investigação", refere o Departamento Central de Investigação e Ação Penal.