Jorge Alves demite-se do cargo de vereador na Câmara Municipal de Coimbra

O município de Coimbra refere, em comunicado enviado à agência Lusa, que Jorge Alves apresentou na sexta-feira o pedido de renúncia ao mandato, "o qual, atentos os deveres consignados no Estatuto dos Eleitos Locais, foi imediatamente aceite pelo presidente da Câmara Municipal".

Na nota, a autarquia não faz qualquer referência às razões que levaram à renuncia do mandato do vereador.

"O membro substituto que vai ocupar a vaga no executivo municipal, de acordo com a legislação em vigor, é Tiago Estêvão Martins", acrescenta.

Segundo a nota, as competências que estavam delegadas ao vereador demissionário "foram avocadas pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra", designadamente Polícia Municipal, Bombeiros, Conselho Municipal de Segurança e Proteção Civil, Educação, Ação Social, Proteção de Crianças e Jovens e Julgados de Paz.

Jorge Alves também era presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra.

"Considerando a importância estratégica na estrutura autárquica municipal dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), que é gerido sob forma empresarial, e cuja missão é a de prestar serviço público de transporte de passageiros adequado às necessidades das populações, a nomeação do presidente do Conselho de Administração será realizada oportunamente", refere o município.

O presidente da autarquia "reitera a confiança nos vereadores Regina Bento e Francisco Queirós que, também como vogais do Conselho de Administração dos SMTUC, têm desempenhado as suas funções com competência, probidade e idoneidade na prossecução do interesse público", lê-se no comunicado.

O executivo da Câmara Municipal de Coimbra, liderado pelo socialista Manuel Machado, é constituído por 11 eleitos.

Cinco elementos são do PS, três foram eleitos no âmbito da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT (sendo que um passou a independente), dois pelo Movimento Somos Coimbra e um pela CDU (Francisco Queirós, membro da administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra e único vereador não PS com pelouros atribuídos).