Jorge Sampaio foi presidente da câmara de Lisboa há 30 anos

Nesta efeméride teve com ele o primeiro-ministro e o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa que foi derrotado precisamente por Jorge Sampaio na eleição autárquica de 1989.



Um tributo em que Sampaio falou sobre o passado e sobre o futuro depois de ser, muito saudado pelo contributo que deu à capital portuguesa, como conta o jornalista João Torgal.



Jorge Sampaio homenageado numa sessão evocativa dos 30 anos do Moderno Planeamento Estratégico de Lisboa, elaborado no período em que Jorge Sampaio foi presidente da Câmara de Lisboa.