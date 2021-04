José Sócrates acusa a atual direção do PS de traição

No livro "Só Agora Começou", que vai ser publicado nos próximos dias, o antigo primeiro-ministro escreve que "se nenhuma ajuda pediu à direção do partido... também nunca esperou que esta o atacasse tão injustamente", não deixando outra alternativa "que não fosse a saída do PS".