José Sócrates de novo sem advogado. José Preto renuncia à defesa do antigo primeiro-ministro

Na comunicação da renúncia dirigida à juíza presidente, a que a RTP teve acesso, José Preto escreve ter sido "surpreendido pela decisão de fazer prosseguir os trabalhos da pretensa audiência, com a intervenção de pseudo-defesa oficiosa, na pendência da doença documentada do advogado signatário".



"Ataque aos direitos da defesa"



"Pior, traduz ataque da presidência aos direitos da defesa que, tendo em curso o prazo para a impugnação em recurso da fixação do prazo de dez dias, se vê agora confrontada com este remédio em defesa do arbítrio de se ter encontrado - aparentemente, pelos menos - um comparsa a aceitar por suficiente o prazo para nada poder fazer".

"Número infinito de folhas"



O julgamento da Operação Marquês foi esta terça-feira retomado, mas com José Sócrates a ser representado pela advogada oficiosa Ana Velho. Isto depois de o representante do antigo primeiro-ministro, José Preto, ter invocado o seu estado de saúde para justificar a ausência na sessão., assinala o causídico.Ainda segundo José Preto, a presidência do julgamento "decidiu – e a pseudo defesa oficiosa anuiu a tal coisa – utilizar objetivamente contra o arguido a doença do defensor, inviabilizando gritantemente a defesa material efetiva daquele"."Importa sublinhar que, a qualquer título, de um advogado por outro, tanto mais que o arguido já deixara clara aa sua posição quanto a defensores oficiosos nomeados como modo de vulneração da defesa e violação dos respectivos direitos", observa.José Preto teve alta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na quinta-feira, ao cabo de 12 dias de internamento por causa de uma pneumonia.O até agora advogado de José Sócrates aponta o que considera ser, além da fixação do "prazo de cinco dias à nova nomeada para a tarefa impossível deexaminar os autos"."Traduz isto a ausência de critérios legais ostentada, tão simplesmente, como manifestação de um inexistente poder, não sendo necessário agora entrar na caracterização da imaginação de tal poder por si próprio", critica José Preto., confirma o jurista."O arguido não aceita a nomeação, sequer. Nem aceita a pretensa celeridade pretensamente obtida pela sequência de actos arbitrários"."Excedidos todos os limites da decência – a nosso modesto olhar – e não sendo concebível deixar o arguido à mercê destas manobras de redução da defesa a nada,", lê-se no documento.José Preto considera "incompatíveis com a seriedade e gravidade necessárias as decisões de rompante e a falta de objeto dos debates - centrados no lapso de escrita de 14 procuradores em mais de onze anos de congeminações – não restando senão requerer que, com a urgência que ao caso cabe, aqui sim, se notifique o arguido dos termos desta renúncia, fixando-se-lhe o prazo legal de vinte ddias para constituição de novo mandatário"., que o simples bom senso da mais simples das pessoas teria poupado – e talvez não fiquemos por aqui - motivo pelo qual reagiremos mal, embora apenaas pelos meios que o Direito faculta, se voltar o grotesco coro das. Manobras aqui – e, sim, houve muitas – só contra a defesa, que não houve mais nenhumas", remata.Ouvida pelos jornalistas no Campus de Justiça, em Lisboa,Questionada sobre se teve condições para consultar o processo, Ana Velho disser ter visto "alguma coisa", mas sublinhou o "número infinito de folhas e documentos"., afirmou, para depois reconhecer não estar "confortável" com a situação.Durante a manhã, foi ouvida uma testemunha, através de videochamada., que terá alegadamente beneficiado da atribuição de contratos de várias obras públicas.Os últimos dois meses do julgamento levantaram questões em relação à defesa de José Sócrates, com, algo criticado pelo ex-primeiro-ministro.