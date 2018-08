Partilhar o artigo Jovem espanhola que caiu numa cascata no Gerês "está estável" Imprimir o artigo Jovem espanhola que caiu numa cascata no Gerês "está estável" Enviar por email o artigo Jovem espanhola que caiu numa cascata no Gerês "está estável" Aumentar a fonte do artigo Jovem espanhola que caiu numa cascata no Gerês "está estável" Diminuir a fonte do artigo Jovem espanhola que caiu numa cascata no Gerês "está estável" Ouvir o artigo Jovem espanhola que caiu numa cascata no Gerês "está estável"

Tópicos:

Bouro, Cruz Vermelha, Gerês, Proteção,