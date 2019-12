Jovens marroquinos interceptados pela Polícia Marítima no Algarve

O grupo saiu do sul de Casablanca com destino à costa espanhola e esteve na embarcação durante cinco dias. No entanto, devido aos ventos, a rota alterou-se levou-os a Monte Gordo. A Polícia Marítima revelou ainda que o grupo apresentava-se tranquilo e não requeria cuidados médicos.Depois de esclarecida a situação, o grupo deverá regressar à casa de partida.