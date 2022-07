Juicy Fields. Milhares de investidores lesados num esquema de pirâmide

É um dos maiores esquemas pirâmide dos últimos tempos. Lesou 500 mil pessoas em todo o mundo. A Juicy Fields, empresa de cultivo comunitário de cannabis medicinal, aliciou milhares de investidores, mas grande parte do coração do esquema está em Portugal. A Prova dos Factos conversou com clientes portugueses que perderam um milhão de euros e com antigos funcionários.