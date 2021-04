Juíza do Supremo alvo de processo evoca tempos da ditadura

Numa audiência de defesa pública perante o Conselho Superior da Magistratura, a juíza emocionou-se e garantiu não ter cometido qualquer ilícito disciplinar.



Em causa estão declarações feitas pela magistrada no Facebook sobre o caso do homicídio De Valentina, de nove anos.



A juíza do Supremo questionou como foi possível um magistrado ter atribuído guarda partilhada num caso que terminou de forma trágica.



O Conselho Superior da Magistratura abriu um processo de averiguações. E concordou em aplicar a Clara Sottomayor a sanção de advertência não registada.



A juíza não concordou com a aplicação da pena e o processo de averiguação foi convertido em processo disciplinar. Aguarda agora a deliberação para saber se o processo avança ou suspende a pena disciplinar.