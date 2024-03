Julgamento de casal acusado do homicídio de idosos alemães em Beja começa dia 19

Fontes judiciais indicaram hoje à agência Lusa que a primeira sessão do julgamento está marcada para as 09:30 do dia 19, no Tribunal Judicial da Comarca de Beja, encontrando-se marcada outra sessão para o dia seguinte, à mesma hora.

Segundo o despacho de acusação, a que a Lusa teve acesso, os dois arguidos, que continuam em prisão preventiva, estão acusados, cada um, de dois crimes de homicídio qualificado e de um crime de furto qualificado.

O homicídio dos idosos, de nacionalidade alemã, refere a acusação, terá ocorrido no dia 16 de abril de 2023, na quinta do casal, em Baleizão, no concelho de Beja, mas os corpos só foram encontrados pelas autoridades quase um mês depois, no dia 11 de maio, após um alerta dado pelo filho, que reside na Alemanha.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), os dois arguidos não trabalhavam e viviam com a mãe da alegada homicida numa casa arrendada em Baleizão, mas foram despejados por falta de pagamento da renda.

Foi então que o idoso alemão, de 79 anos, "sensível à situação económica e financeira precária dos arguidos", os convidou a residir na sua quinta, mediante a contrapartida de ajudarem na horta e nos serviços domésticos, realça o documento.

Salientando que, em determinada altura, os arguidos passaram a entender que os serviços prestados deviam ser pagos, o MP assinala que o casal idoso discordava e que isso deu origem a "um clima de tensão" e a discussões frequentes.

"Provavelmente no dia 16 de abril de 2023", após o jantar, os arguidos dirigiram-se a um quarto onde se encontrava sozinha a idosa, de 71 anos, e "desferiram-lhe várias pancadas com recurso a uma barra de ferro", relata o despacho de acusação.

Depois, descreve o MP, a arguida foi chamar o idoso alemão, que se encontrava num anexo, e, quando este entrou na habitação, os dois alegados homicidas atingiram-no com "várias pancadas, com recurso a uma barra de ferro, na cabeça, tronco e membros".

Os arguidos, juntamente com a mãe da alegada homicida, abandonaram a quinta nessa noite, mas, dias depois, os dois voltaram para se apropriar dos cartões bancários e de um automóvel dos idosos, adianta a acusação.

Segundo o MP, os dois arguidos usaram os cartões bancários para a aquisição de bens alimentares e outros produtos e chegaram a circular no carro das vítimas por Aljustrel, também no distrito de Beja, para onde se tinham mudado.

Mais tarde, acabaram por vender a viatura, através de um anúncio num jornal, por 200 euros, acrescenta.

Os alegados homicidas foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), na madrugada do dia 12 de maio de 2023, no concelho de Aljustrel.