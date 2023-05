Julgamento do homicídio de menina de 3 anos começa na próxima segunda-feira em Setúbal

A primeira sessão do julgamento de cinco pessoas acusadas de envolvimento no homicídio de uma menina de 3 anos, em 20 de junho do ano passado, está marcada para a próxima segunda-feira, 05 de junho, no Tribunal de Setúbal.