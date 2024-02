Laborinho Lúcio diz ser fundamental um debate profundo sobre o Estado de Direito e justiça

Em entrevista à Antena 1, a propósito do livro que escreveu e que chega às bancas esta quarta-feira, o antigo governante não esconde que olha com preocupação para o cenário atual, embora recuse qualquer tipo de análise mais radical.O que é necessário, diz Laborinho Lúcio, é olhar, de forma séria, para a possibilidade de rever a Constituição em nome de uma justiça mais democrática, a longo prazo.O também juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça rejeita a aprovação de medidas concretas na sequência de um ou outro processo judicial.

Sem falar sobre casos isolados, Laborinho Lúcio admite que há situações - como a que foi conhecida recentemente, sobre as suspeitas de corrupção na Madeira - que podem agitar a opinião pública, mas diz também que esse é um caminho a evitar.