Lamego e Arganil recuaram no desconfinamento

De acordo com as mais recentes cálculos da Direção Geral da Saúde, a situação em Arganil é a mais preocupante: quando se olha para incidência cumulativa a 14 dias, são 829 casos por 100 mil habitantes. É o único concelho do país acima dos 480 casos por 100 habitantes.



Dados que não refletem o risco pandémico, assegura o presidente da Câmara, já que o concelho é grande mas tem uma população pequena de apenas 11 mil habitantes.