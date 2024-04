Largo do Carmo, epicentro da Revolução

Foi aqui no Quartel do Carmo da GNR que Marcello Caetano se refugiu e que horas mais tarde acabaria por aceitar a rendição.



Enquanto as tropas se alinhavam à porta do quartel, lá dentro o pânico estava instalado com uma ordem clara: ninguém podia sair.



A RTP falou com o Coronel Chartier Martins que testemunhou a queda do regime dentro do quartel e ainda com o jornalista Adelino Gomes que durante horas relatou tudo o que aconteceu naquele dia 25 de abril de 1974.