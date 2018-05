Lava Jato. Supremo mantém luso-brasileiro Raul Schmidt em liberdade

RTP24 Mai, 2018, 14:27 / atualizado em 24 Mai, 2018, 15:07 | País

Na passada sexta-feira, um desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa mandara prender o único arguido com nacionalidade portuguesa da Lava Jato, tendo em vista a extradição para solo brasileiro.A imprensa brasileira tem apontado Raul Schmidt como intermediário de empresas internacionais para obter contratos de exploração de plataformas da Petrobras.





Caso a detenção se tivesse verificado, Raul Schmidt não teria tido hipótese de contestar a decisão que veio pôr em causa o acórdão anterior do próprio Supremo Tribunal de Justiça.



Recorde-se que a 3 de maio o Supremo decidiu libertar Raul Schmidt, então detido no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária em Lisboa, por se ter esgotado o prazo para a entrega ao Brasil.



Agora, num acórdão muito crítico do Tribunal da Relação, o Supremo diz que a libertação de Raul Schmidt transitou em julgado, pelo que não pode ser posta em causa por mais nenhum tribunal.



No âmbito da Operação Lava Jato, Schmidt está sob investigação no Brasil por suspeitas de pagamento de luvas a Renato de Souza Duque, Nestor Cerveró e Jorge Luiz Zelada, antigos gestores da Petrobras, a petrolífera no centro do processo que incide sobre um alegado esquema de corrupção em larga escala.



São dois os processos por suspeitas de corrupção, organização criminosa e branqueamento de capitais contra Schmidt em curso na 13ª Vara Federal da Justiça Federal em Curitiba, no Brasil. Ambos pendentes da decisão da justiça portuguesa quanto ao pedido de extradição do arguido.