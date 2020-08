Leiria. Circulação na Linha do Oeste já foi retomada

Desconhecem-se as circunstâncias que levaram o veículo a tentar atravessar no momento da passagem da composição, mas a sinalização automática no local estava a funcionar.



A colisão provocou o descarrilamento do comboio, mas não houve feridos entre passageiros e maquinista.