Leslie. Dados provisórios apontam para prejuízos de 3,2 milhões de euros em Pombal

"Até ao momento, temos contabilizados cerca de 3,2 milhões de euros em prejuízos, faltando ainda contabilizar outros dados que estão a ser recolhidos e compilados", disse fonte da Câmara de Pombal, no distrito de Leiria.

Segundo a mesma fonte, a autarquia tem "sentido francas dificuldades em estabelecer contacto com as juntas de freguesia, devido às deficiências de comunicação que se fazem sentir", pelo que os danos ainda não foram todos contabilizados.

A passagem do furacão Leslie por Portugal, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados, 57 dos quais no distrito de Coimbra.

Durante uma visita, na terça-feira, a alguns dos locais atingidos pelo temporal no concelho de Condeixa-a-Nova, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, assegurou que vão existir os recursos necessários para apoiar as populações e as autarquias afetadas pela tempestade Leslie.