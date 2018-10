Leslie provocou prejuízos de 32 milhões de euros

Mário Aleixo - RTP17 Out, 2018, 06:42 / atualizado em 17 Out, 2018, 08:38 | País

Dados provisórios que constam de uma estimativa feita pela autarquia da Figueira da Foz e divulgada pela agência Lusa.



A vereadora Ana Carvalho, responsável pela estimativa, disse que os prejuízos em empresas não estão fechados.



Por não incluírem ainda os danos na fábrica de pasta de papel do grupo Navigator, uma das maiores empresas da Figueira da Foz, e nas unidades do grupo agroalimentar Lisiaves.



A Câmara da Figueira da Foz estima ainda que os danos em casas particulares cheguem aos cinco milhões de euros, enquanto que os prejuízos provocados pela tempestade em edifícios e equipamentos municipais ultrapassam os dois milhões e meio de euros.

Energia recuperada a conta-gotas

A EDP Distribuição diz que mais de 90 por cento dos consumidores já têm energia elétrica nas zonas afetadas pela tempestade Leslie.



Em comunicado, a empresa diz que há ainda cerca de 20 mil casas sem eletricidade.



Por causa dos ventos fortes da tempestade do passado fim-de-semana, mais de 300 mil pessoas ficaram sem energia elétrica.



Ainda de acordo com o comunicado da EDP Distribuição continuam fora de serviço 38 linhas de média e alta tensão.



Nas zonas onde a EDP estima que a recuperação da rede elétrica seja mais demorada, foram instaladas duas centrais móveis e ainda 100 geradores, dos quais 18 foram disponibilizados pelo exército e força aérea.