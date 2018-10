12h07 - Danos nos transportes de Coimbra



A circulação dos autocarros dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra encontra-se "gravemente condicionada".



"A circulação normal será retomada progressivamente à medida que forem repostas as condições de segurança. Agradecemos a melhor compreensão da população", indica uma breve nota informativa.



12h05 - Dezenas de árvores caídas em Viseu



Pelo menos 70 árvores caíram no concelho de Viseu na sequência do furacão Leslie, segundo a autarquia local.



O balanço provisório da tempestade, "da qual não resultaram danos pessoais, aponta ainda para 73 ocorrências relativas a queda de elementos de construção em estruturas edificadas".



11h00 - Noite de sobressalto em Coimbra



Os efeitos dos ventos fortes da tempestade Leslie foram particularmente severos na região centro, como mostra este conjunto de fotografias captadas em Coimbra por Paulo Novais, da agência Lusa.



O INEM ativou ontem a Sala de Situação Nacional, tendo em vista acompanhar e articular com as demais entidades a resposta aos efeitos do mau tempo.

A equipa de reportagem da RTP mostrou na manhã deste domingo os estragos causados pela tempestade Leslie nas ruas da Figueira da Foz.Entre as ocorrências registadas pelas autoridades, destacam-se quedas de árvores e de postes. Algumas linhas do metro foram cortadas.Só em Matosinhos há registo de 30 ocorrências.Elementos da Proteção Civil deslocaram-se às zonas mais críticas para retirada de árvores caídas.Num ponto de situação, a Autoridade Nacional de Proteção Civil afiança que "os maiores perigos já passaram", remetendo para as 11h00 uma avaliação do quadro de alerta em conjunto com o Instituto do Mar e da Atmosfera.A partir da sede da Proteção Civil em Carnaxide, o comandante Belo Costa adiantou que o dispositivo está a procurar encerrar cerca de 900 ocorrências ainda em aberto.O comandante confirmou também que mais de 300 mil pessoas foram afetadas por cortes de energia. O número diminuiu nas últimas horas com a reposição gradual.A tempestade Leslie deixou cerca de 200 linhas de alta ou média tensão fora de serviço e milhares de habitações sem energia elétrica, segundo a EDP Distribuição.Em comunicado, a elétrica adianta que o mau tempo "afetou fortemente" a rede de distribuição no litoral e norte do país."Mais de 500 operacionais trabalharam durante a madrugada e continuam no terreno para reparação de avarias", acrescenta.Apesar das "condições adversas", como "estradas cortadas, árvores caídas e o forte vento" que "dificultam a execução das operações", "parte da rede" foi entretanto restabelecida."Face à dimensão dos danos verificados, crê-se que será um trabalho moroso, para os próximos dias. Serão adotadas soluções temporárias com instalação de geradores de emergência nas situações mais críticas".Recordamos agora as declarações do presidente da Associação de Técnicos de Segurança e Proteção Civil na emissão especial da RTP3 para o acompanhamento dos efeitos do mau tempo, na última noite.Ricardo Ribeiro entende que os alertas sobre a passagem da tempestade foram feitos de forma correta.O concelho mais afetado pela tempestade foi a Figueira da Foz, onde pelo menos cinco pessoas ficaram desalojadas e houve grandes prejuízos.O vento chegou a 170 quilómetros por hora e destruiu viaturas e estabelecimentos comerciais. A tempestade provocou estragos no hospital, mas o funcionamento da unidade não foi afectado.A RTP esteve no terreno a acompanhar a situação e a ouvir vários testemunhos de pessoas afetadas.A EDP está a tentar corrigir os problemas na rede elétrica afetada pela tempestade da última noite. Dezenas de milhares de casas ficaram sem luz, uma situação que a empresa vai tentar resolver nas próximas horas.A diretora de comunicação da EDP Distribuição descreveu a situação durante a noite, em contacto telefónico.É já conhecido o primeiro balanço da manhã por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil: a tempestade Leslie fez 27 feridos ligeiros e 61 desalojados, tenso sido reportadas 1.900 ocorrências.Dos 61 desalojados, 57 são do distrito de Coimbra, um de Leiria e três de Viseu.Das 1.890 ocorrências, 1.218 diziam respeito a quedas de árvores e 441 a quedas de estruturas.O distrito de Coimbra foi o mais afetado, seguindo-se Aveiro, Leiria e Viseu.No terreno estiveram 6.373 operacionais e 2.002 meios terrestres.A maioria das estradas cortadas foi já reaberta, ainda segundo Rui Laranjeiro, designadamente o IC2, o IP3 e a A1, na região de Coimbra.Depois da tempestade, as autoridades fazem contas aos danos. Até às 2h00 deste domingo, a tempestade Leslie originou, em Portugal continental, cerca de 1500 ocorrências, a maioria resultante da queda de árvores e estruturas, de acordo com a Proteção Civil, que fará esta manhã novo ponto da situação.A maior parte das ocorrências teve lugar nos distritos de Leiria, Coimbra e Lisboa. Há notícia de alguns feridos ligeiros.Na Figueira da Foz, um dos concelhos mais atingidos pelos fortes ventos, ficaram desalojadas cinco pessoas – dois adultos e três crianças da mesma família, entretanto acolhidos pela Cruz Vermelha. Houve também danos em viaturas e estabelecimentos comerciais.Naquele concelho, também o hospital distrital, situado junto ao mar, sofreu danos, mas continua a funcionar.A equipa de reportagem da RTP na Figueira da Foz ficou sem comunicações e impedida de fazer diretos. Teve mesmo de procurar abrigo da tempestade.No parque de campismo de Água de Madeiros, Alcobaça, o número de desalojados ascendeu a meia centena. Há também registo de pessoas desalojadas no concelho da Marinha Grande.Perto das 3h00, quando a tempestade chegava já à região do Minho, o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera explicava, em declarações à agência Lusa, que o mau tempo tenderia a “normalizar rapidamente”. Horas antes, entrevistado na RTP3, Jorge Miranda havia alertado para a trajetória ziguezagueante do furacão que entretanto passara à categoria de tempestade pós-tropical.Também na região do Grande Porto caíram árvores e telhas.O trânsito chegou a estar cortado, na noite de sábado, na A1, sentido Norte-Sul, perto da área de serviço de Pombal, devido à queda de uma árvore. O IC2 esteve cortado ao trânsito nas zonas de Pombal, Leiria e Albergaria-a-Velha.Foram cancelados cerca de 30 voos nos aeroportos de Lisboa e do Funchal, segundo a ANA - Aeroportos de Portugal. E as ligações entre as duas margens do Tejo foram igualmente afetadas.Centenas de milhares de pessoas a norte do Tejo continuavam, ao início da manhã, sem energia elétrica por causa dos danos da tempestade pós-tropical. A EDP Distribuição considera a situação “muito grave”.“Neste momento estão a ser afetadas as zonas mais a norte que ainda não tinham sido atingidas. Perto do Porto, Aveiro e Ovar, por exemplo”, adiantava, pouco depois das 2h00, a A EDP está a tentar corrigir os problemas na rede elétrica afetada pela tempestade da última noite.Dezenas de milhares de casas ficaram sem luz, uma situação que a empresa vai tentar resolver nas próximas horas.Fernanda Bonifácio, diretora de comunicação da EDP Distribuição, descreveu durante a noite a situação, em contacto telefónico., Fernanda Bonifácio, ouvida pela Lusa.Perante uma estimativa de “centenas de milhares” de pessoas sem energia elétrica, a EDP Distribuição ativou o denominado “estado perturbado”.“O estado perturbado é superior ao estado de alerta que tínhamos ativo desde as 18h00. Estamos a mobilizar mais meios de outras partes do país para responder às ocorrências”, explicava de madrugada Fernanda Bonifácio.“Temos que aguardar que a situação serene para entrarmos com mais força. Daremos, naturalmente, prioridade a aglomerados populacionais com maior densidade”, acrescentou.