Liberdade de Pensamento é uma senhora de 92 anos

É um direito essencial, na vida em democracia. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Liberdade de Pensamento. E se eu lhe disser que existe uma mulher em Portugal que se chama, nada mais nada menos do que Liberdade de Pensamento? É uma senhora de 92 anos, que teve até alguns dissabores durante os tempos da ditadura, por causa do estranho nome que lhe calhou.