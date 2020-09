Libertação de migrantes ilegais não é novidade, diz sindicato da carreira do SEF

Foto: Reuters

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras acabou por libertar os 9 migrantes marroquinos, que estiveram retidos no no Centro de Instalação Temporária de Faro, durante mais de 3 meses.



Os homens chegaram a Portugal, num desembarque marítimo ocorrido em junho, na costa do Algarve.



Tinham recebido ordem de expulsão, mas o prazo legal expirou, sem que as autoridades portuguesas tenham recebido os documentos necessários da parte do governo de Marrocos. O que, de acordo com a edição desta do Diário de Notícias, fez com que estes nove migrantes tivessem sido libertados, no passado domingo.



Agora, estão em parte incerta.

Contactado pela Antena 1, o gabinete do ministro Eduardo Cabrita mantém-se em silêncio.