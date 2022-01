Líder da comunidade judaica do Porto tranquilo com investigação à nacionalidade de Abramovich

Foi ao abrigo da Lei da Nacionalidade para judeus sefarditas, e conduzido pela Comunidade Judaica do Porto.



O líder desta comunidade garantiu à RTP que acabará confirmado que tudo foi legal, e por isso considera que tanto este inquérito, como o do Instituto dos Registos e Notariado são importantes para desmentir os rumores sobre negócios com malas de dinheiro.