Líder do CDS diz que partido é o único que pode tirar maioria absoluta ao PS

"Se há partido que pode tirar a maioria absoluta ao PS nestas eleições é o CDS. O CDS não significa uma alternância de políticas, mas uma verdadeira alternativa assente em propostas concretas e em protagonistas renovados em cada uma das nove ilhas. Nós temos um programa concorrente ao socialismo", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.

O presidente dos centristas falava aos jornalistas no final de uma ação de contacto com a população da Madalena, no Pico, no âmbito das eleições agendadas para 25 de outubro, na qual esteve acompanhado pelo presidente da estrutura regional do partido, Artur Lima, e pelo cabeça de lista pelo círculo daquela ilha, Tiago Cardoso.

Francisco Rodrigues dos Santos recordou que, mesmo num contexto de maioria absoluta do PS na região, o CDS conseguiu aumentar o apoio social aos idosos na compra de medicamentos, criar um prémio de mérito para os estudantes que entram no ensino superior, criar creches gratuitas para os três primeiros escalões e aprovar programas para recuperar as listas de espera.

"Então, com um CDS mais forte e retirando a maioria ao PS, estaríamos em condições de ter políticas mais justas, mais solidárias, que projetassem os Açores numa rota de desenvolvimento sustentável e preocupação com aqueles que são os mais fracos", acrescentou.

Questionado sobre a possibilidade de o partido integrar um Governo de coligação se o PS só alcançar uma maioria relativa, Francisco Rodrigues dos Santos respondeu: "O CDS tem uma vocação autónoma de poder e candidata-se a estas eleições para ter o melhor resultado possível".

"Quero apelar a um voto no CDS para que esse voto possa ajudar o partido a ter mais representação parlamentar e mais força para aprovar medidas que melhorem a qualidade de vida dos açorianos", sustentou.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).

O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um.

Nas eleições regionais açorianas existem nove círculos eleitorais, um por cada ilha, mais um círculo regional de compensação que reúne os votos que não foram aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.

O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.