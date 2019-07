Life Lines. A aplicação que pretende prevenir atropelamento de animais

Foto: Mike Blake/Reuters

O projecto chama-se Life Lines e também é da responsabilidade da Universidade de Évora. O plano passa por fazer o registo, com as coordenadas de GPS dos sinistros a envolver animais para que fiquem definidos os locais mais críticos.



A gestora do projeto na Infraestruturas de Portugal, Graça Garcia, explica como é que a aplicação , pioneira no país, deve ser utilizada.



A aplicação pode ser usada já a partir de quarta-feira e Graça Garcia lembra que a segurança rodoviária é também uma preocupação do projeto.



Life Lines é uma aplicação gratuita para registar o atropelamento de animais nas estradas.