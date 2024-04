Liga exige criação de uma carreira para os bombeiros voluntários

"A Liga faz 120 anos de associativismo. Vamos utilizar essa data para chamar a atenção de todos os políticos do país para a absoluta indispensabilidade de criar uma carreira e um estatuto remuneratório para os bombeiros (...) que têm um contrato de trabalho e que, até hoje, não foi possível realizar, apesar de, desde 2007, haver uma intenção de uma lei", adiantou à agência Lusa o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), António Nunes.

No dia 17 de abril de 1904 foi fundada a primeira Federação dos Bombeiros por um grupo de comandantes de bombeiros de várias zonas do país, que deu origem mais tarde à Liga dos Bombeiros Portugueses.

Hoje, a LBP pretende "chamar a atenção" junto do Governo e dos municípios, solicitando a publicação de um "instrumento legal" que permita aos bombeiros terem a "dignidade que qualquer trabalhador deve ter".

António Nunes afirmou que "a não existência de carreiras faz com que não haja retenção" de bombeiros.

"Se há uma empresa ou se há um serviço que procura uma mão-de-obra que pague mais, naturalmente que os bombeiros ficarão voluntários, mas não assegurarão o serviço diurno, que é aquilo que nos interessa", realçou o dirigente, ressalvando que as missões de socorro, como o transporte diário de doentes, podem ficar comprometidas.

Pedindo brevidade e ponderação, o presidente da LBP avisou que o "melhor é resolver já os assuntos", pois "pode haver um momento em que alguém há de tomar atitudes mais drásticas que obrigam a resolver".

"Sempre foi assim. Quando existe um problema, não vale a pena pensar que esse problema desaparece. Se esse problema não existe, ou quando existe, mais cedo ou mais tarde, ele vai estar em cima da mesa. E, neste momento, os bombeiros começam a ficar saturados. E, portanto, é melhor que antecipadamente se consiga resolver esse problema antes que haja um problema maior", informou.

No entanto, António Nunes disse estar convencido de que haverá um diálogo com a LBP "por forma a encontrar um mecanismo que satisfaça os bombeiros", referindo que já foi pedida uma reunião com o Governo, mas ainda não obteve resposta.

"É normal que seja necessário mais algum tempo. Nós daremos mais algum tempo e depois logo veremos. (...) A partir de agora, toda a gente sabe do problema. Portanto, em conjunto, temos a obrigação de o resolver", vincou.

O presidente da LBP acrescentou que "serão tomadas medidas", se não houver resposta "daqui a 15 dias ou três semanas".

As comemorações do 120.º aniversário da fundação da Federação dos Bombeiros Portugueses vão ser presididas pela ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, pelas 15:45, na sede da LBP, em Lisboa.