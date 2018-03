Limpeza das florestas. "É uma questão de bom senso"

"Há um trabalho extraordinário que está a ser feito no país. Limpou-se efetivamente, neste último ano, muita coisa. Há muita coisa ainda por limpar. Precisamos efetivamente de mais tempo. Os proprietários precisam efetivamente de mais tempo", explicou João Paulo Catarino.



Para o responsável da Unidade de Missão para a Valoriazação do Interior, a tolerância "é uma questão de bom senso até porque temos todos consciência de que o esforço, os meios envolvidos, os contactos com os proprietários têm que fazer com as empresas para fazer este tipo de trabalho é extraordinariamente difícil. Estamos a falar de regiões do interior, onde as empresas e a disponibilidade muitas vezes para realizar estes trabalhos não é muita", concluiu.