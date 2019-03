Reuters

Xavier Viegas ouvido hoje no tribunal de Leiria, na qualidade de testemunha-especialista, na fase de inquirição do processo do incêndio de Pedrógão Grande, referiu que Portugal precisa de mais qualificação e formação dos comandos de bombeiros.





A decisão instrutória no processo de Pedrógão, vai definir se os 13 arguidos seguem para julgamento ou se o caso é arquivado.