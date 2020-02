Linha da Frente. SEF precisa de mais inspetores

Atualmente, a média de idades no SEF é de 45 anos. Desde 2004 que não eram admitidos novos inspetores. Uma equipa da RTP acompanhou em exclusivo o primeiro curso para inspetores do SEF aberto a todas as licenciaturas. Entre os estagiários há licenciados em Direito, Enfermagem, Arquitetura, Filosofia, Jornalismo e até História de Arte, entre outros cursos superiores.Ao todo apresentaram-se 3400 candidatos para apenas 100 vagas (56 homens e 44 mulheres). O 10.º curso de inspetores do SEF decorre na Escola de Fuzileiros da Armada em Vale de Zebro, no Barreiro. Para a maioria dos inspetores estagiários será a primeira vez que disparam com uma arma de fogo.

Dez milhões de pessoas controladas pelo SEF no aeroporto

Trinta e dois milhões de passageiros por ano passam pelo aeroporto de Lisboa, Humberto Delgado. Em 2019, o SEF controlou mais de 10 milhões de pessoas. No ano passado cerca de 17 mil pessoas foram intercetadas nas chegadas pelo SEF. Mais de três mil foram impedidas de sair.

Responsabilidades crescentes por causa do turismo e imigração

Em entrevista à RTP, a diretora nacional do SEF, Cristina Gatões, afirma que “as responsabilidades que temos são crescentes quer nas fronteiras externas quer no combate ao tráfico de seres humanos, quer as responsabilidades crescentes em matérias de asilo, quer o número de cidadãos estrangeiros que procura legitimamente chegar a Portugal. É importante que o SEF seja reforçado”.





A reportagem da RTP acompanha o trabalho do SEF na investigação criminal e na confusão do aeroporto de Lisboa. Os novos inspetores estão na pista de documentos falsos, tráfico de seres humanos e de estupefacientes. Todas as apreensões de droga são comunicadas à Polícia Judiciária em colaboração com a Alfândega do aeroporto.

De acordo com a agência Lusa, o ministro da Administração Interna anunciou na semana passada que vão ser admitidos este ano mais 106 novos inspetores para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que já estão selecionados e aprovados.Estes 106 novos inspetores para o SEF fazem parte do plano plurianual de admissões para as forças e serviços de segurança aprovado no Orçamento do Estado deste ano.“Os Inspetores” é um trabalho do jornalista Armando Seixas Ferreira, com imagem de Nuno Tavares e edição de Miguel Teixeira. A reportagem tem 40 minutos de duração e vai para o ar no programa Linha da Frente, logo a seguir ao Telejornal na RTP1.