Lisboa aprova apoios no valor de dois milhões de euros

O vereador da Economia da Câmara de Lisboa, Diogo Moura (CDS-PP), assumiu que "não há uma grande diferença" em relação às medidas aprovadas pelo anterior executivo, presidido por Fernando Medina (PS), apontando como novidade "a prorrogação até dois anos" nos contratos de concessão de quiosques e adiantando que será apresentado "em breve" o programa Recuperar+ para apoio à retoma do investimento.



Entre as medidas estão, durante o 1.º trimestre deste ano, a isenção a 100% das taxas de ocupação do espaço público e publicidade de esplanadas fechadas, a redução em 50% do pagamento de rendas ou contraprestações referentes a contratos para fins não habitacionais e a redução em 50% do pagamento de rendas ou contraprestações relativas aos contratos de concessões para a exploração de quiosques e mercados municipais com quebra superior a 25% em 2021.



Outra das medidas, que se aplica até ao final deste ano, é a suspensão do pagamento pela ocupação do local de estacionamento quando seja requerida licença para neles proceder à instalação de esplanada ou exposição.



A Assembleia Municipal aprovou ainda a proposta da Câmara de Lisboa de reforçar em 2,76 milhões de euros o subsídio à exploração atribuído à Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), assim como a minuta de contrato programa para 2022 da empresa municipal Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU).



O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, realçou a criação do Conselho de Cidadãos, iniciativa que mereceu críticas dos deputados do PS, BE, PEV, Livre e Chega.



O autarca do PSD explicou que a iniciativa, em que "os responsáveis políticos ouvem primeiro para decidir depois", pretende "envolver os cidadãos na tomada de decisão", revelando que em dois dias se inscreveram 1.000 pessoas, mas neste momento já existem "cerca de 2.000 pessoas inscritas".



Carlos Moedas reconheceu o trabalho do anterior executivo do PS: "Há coisas que os senhores fizeram em participação que foram bem feitas, mas deixem-nos também fazer as nossas, que também são bem feitas".