Lisboa vai ter mais 575 vagas em jardins de infância no próximo ano letivo

"São 575 novas vagas que vão abrir relativamente ao corrente ano, num contexto em que há um défice gravíssimo na oferta de vagas de jardim de infância, para crianças entre os 3 e os 6 anos", afirmou à Lusa Manuel Grilo.



Para este ano letivo foram disponibilizadas 4.884 vagas, mais 40 em relação a 2017/2018 e que, no próximo ano letivo, aumentam para 5.459.



O vereador do BE - partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS - explicou que este "número recorde de vagas" resulta de um trabalho de identificação de salas devolutas, insuficientemente ocupadas ou que estavam ocupadas para outros fins, nas 73 escolas que já existem, não envolvendo custos para o erário público.





"Com este levantamento conseguimos abrir mais 575 novas vagas sem custos, isto é, sem construção nova", reforçou.

Mais caro que o ensino superior



Manuel Grilo sublinhou também que, "em muitos casos, a frequência de jardins de infância privados acaba por ser mais cara do que a frequência da universidade para as famílias"."Portanto, isso [aumento de vagas] significa um benefício muito concreto para as famílias que hoje têm crianças entre os 3 e os 6 anos, que vão poder colocar as suas crianças na rede pública em condições de grande qualidade", defendeu o vereador da Educação.Segundo dados enviados à Lusa pelo gabinete de Manuel Grilo, nos últimos dez anos, o número de vagas para crianças dos jardins de infância tem vindo a aumentar gradualmente, exceto no ano letivo 2014/2015 que perdeu 113 vagas relativamente ao anterior.De acordo com a mesma informação, em 2009, Lisboa contava com 64 jardins de infância, enquanto atualmente tem 73.As inscrições nas escolas públicas encontram-se abertas até 15 de junho, podendo ser feitas através das sedes de agrupamento ou do site www.portaldasescolas.pt.