Lista de professores contratados já foi publicada

RTP 25 Ago, 2017, 17:44 / atualizado em 25 Ago, 2017, 18:13 | País

A lista pode ser conferida aqui: http://www.dgae.mec.pt/



Diz o Ministério da Educação que, desta forma, os professores "sabem a partir de hoje, cerca de uma semana antes do que aconteceu nos anos anteriores, quais as escolas onde ficaram colocados".



O Executivo fala mesmo numa "antecipação sem precedentes da publicação das listas definitivas de colocação" num ano em "que tiveram lugar o concurso interno, o concurso externo, a mobilidade interna e o concurso de vinculação extraordinária".



Uma situação que, acrescenta o comunicado do Ministério, era "uma ambição reiterada de professores, educadores, diretores de escolas e restante comunidade educativa, que este ano se concretiza, garantindo a colocação atempada no início do ano letivo e permitindo que estes docentes disponham de mais tempo entre o momento em que conhecem a colocação e a sua apresentação na respetiva escola".



De acordo com o Ministério da Educação, "dos quase 14 mil horários anuais e completos pedidos pelas escolas, mais de 2.300 foram ocupados por professores contratados e os restantes por professores do quadro".



Os horários incompletos e "as demais necessidades que possam entretanto surgir serão preenchidos na primeira reserva de recrutamento, que ocorrerá ainda antes do início do ano letivo", lê-se no comunicado. Uma situação que servirá para evitar "potenciais ultrapassagens na lista de graduação, nomeadamente através do recurso a aditamentos, conforme preocupação manifestada pelas estruturas sindicais e pelas estruturas representativas dos professores contratados".