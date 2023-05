São mais de 1.200 os inquilinos que não pagam rendas há anos e a Câmara de Loures quer acabar com a situação que apelida de injusta para aqueles que cumprem com as obrigações.A autarquia lançou um plano de regularização de dívidas e vai dar todas as oportunidades para que os inquilinos ponham as contas em dia. Caso contrário, recebem ordem de despejo.





A reportagem é da jornalista Paula Veran.