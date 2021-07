Luís Filipe Vieira indiciado de ter desviado 2,5 milhões do Benfica

Além da burla ao Novo Banco, Luís Filipe Vieira está indiciado de ter desviado 2,5 milhões de euros do Benfica para o seu universo pessoal com a ajuda do filho, Tiago Vieira, a quem passou a maioria das empresas. No centro do esquema está o empresário de futebol Bruno Macedo, a quem o Ministério Público atribui a criação de um carrossel de empresas, dentro e fora do país, por onde se dissimularam ativos do Benfica que depois foram usados para beneficiar o então presidente do clube.