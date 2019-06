Luís Leite Ramos espera que comissão ajude a perceber caso da Caixa

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios o deputado admite que entre todos os objetivos definidos o mais difícil será perceber se houve ou não responsabilidades políticas.



Luís Leite Ramos diz que "vai valer a pena" e espera que no final o relatório apresente alterações legislativas que permitam, nomeadamente, um reforço do controlo do Estado no banco público.



