Mação: 20 aldeias evacuadas e cinco casas ardidas

Em declarações à Antena 1, Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação fez um balanço do combate ao fogo na última madrugada.



Os bombeiros tentam dominar o incêndio antes do nascer do Sol e antes que voltem a subir as temperaturas. Por causa deste fogo, dezenas de pessoas tiveram que fugir de casa.



O autarca de Mação disse que, até ao momento, mais de 20 aldeias foram evacuadas e cerca de 200 pessoas foram retiradas das habitações.



Durante a madrugada foi preciso evacuar duas aldeias, Santos e Castelo.



Vasco Estrela faz um balanço ainda provisório da destruição provocada por este incêndio.