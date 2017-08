Mação e Vila de Rei são os incêndios mais preocupantes

RTP 16 Ago, 2017, 12:20 / atualizado em 16 Ago, 2017, 12:52 | País

De acordo com o primeiro briefing desta quarta-feira, realizado às 12h00 na sede da Proteção Civil, as autoridades de combate aos incêndios destacam que as duas ocorrências mais preocupantes nesta altura são novas e não resultam de reativações ou projeções de incêndios anteriores.



Em Mação, as chamas perderam alguma força e as três aldeias ameaçadas durante a noite estão livres de perigo, mas continuam ativas duas frentes. Este incêndio deflagrou durante a madrugada e era combatido por 332 bombeiros, 90 meios terrestres e nove meios aéreos, segundo o site da Proteção Civil às 12h30.



Devido a este incêndio, a Estrada Nacional 239 foi cortada entre o Vale dos Prazeres e o cruzamento com a EN18, informou a Proteção Civil.



No caso de Vila de Rei, o incêndio era combatido à mesma hora por 379 bombeiros, 125 meios terrestres e quatro meios aéreos. As chamas deflagraram ontem ao incío da noite, pouco antes das 21h00.



"Estas são as situações mais preocupantes a nível nacional, tendo em conta que os restantes incêndios que estavam ativos ao longo da noite, de momento estão dominados", esclareceu o porta-voz da Proteção Civil.



As chamas foram dominadas em Louriçal do Campo, no distrito de Castelo Branco, mas continuam no terreno 461 bombeiros, 125 meios terrestres e quatro meios aéreos, de forma a impedir reacendimentos.



Também em Ribeira de Pena, o incêndio já se encontra em fase de resolução, mas permanecem mobilizados 257 operacionais, 73 meios terrestres e três meios aéreos.

Balanço da Proteção Civil

Entre 8 e 14 de agosto, a Proteção Civil registou um total de 1.431 incêndios florestais, que mobilizaram 44.986 meios humanos, 12.148 veículos e 831 meios terrestres. Nesta semana, os distritos com maior número de ignições foram o Porto, Aveiro e Braga, sendo que os distritos com maior afetação de meios foram Santarém, Coimbra e Castelo Branco, onde se registaram as ocorrências mais complexas.



O responsável da Proteção Civil destacou ainda que, do total de ocorrências, 38 por cento deflagraram no período noturno.



(em atualização)