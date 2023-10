Madeira. Incêndio com novas frentes continua descontrolado

Está difícil de controlar o incêndio que começou na quarta-feira na freguesia dos Prazeres, na Madeira, levando a que um hotel fosse evacuado. Há neste momento novos focos de incêndio, com as chamas a subir dos Prazeres para a Fonte do Bispo.

"O vento muito forte dificulta qualquer tipo de combate. O incêndio que surgiu junto das povoações veio a subir em direção à zona florestal", explicou à RTP o presidente do Instituto das Florestas, Manuel Filipe.



"Estamos a tentar controlar, com os meios que temos", mas "as projeções estão a ser o principal problema", adiantou.



O responsável disse ainda que junto dos Prazeres, durante a manhã, houve "situações complexas" perto de a habitações, não havendo ainda informação sobre se alguma ardeu.



Todas as corporações de bombeiros estão no terreno. São 92 bombeiros com 26 viaturas a combater as chamas no concelho da Calheta.