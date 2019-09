Madeira. Retorno de emigrantes da Venezuela compensa baixa natalidade

Olhar para a madeira é ver o perfil de um arquipélago onde os habitantes são cada vez mais velhos e onde nascem cada vez menos crianças.



Os dados mais recentes revelam que em 2018 o numero de mortes foi superior ao número de nascimentos - houve mais 811 mortos - ao contrário de 2001, em que houve um balanço positivo de 484 nascimentos.



Seria de pensar que a população diminuiu. Mas não é assim: há mais 8 mil residentes na Madeira do que em 2001.



A o retorno da emigração venezuelana encheu escolas e aumentou a natalidade, mas ainda não é o suficiente para inverter a taxa de fecundidade, inferior à media nacional.



Cada mulher em idade fértil tem em média 1,15 filhos - menos do que a média do país, de 1,41 e muito menos do que acontecia em 2001.