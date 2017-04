Madeleine McCann: PJ diz que é um "caso único" na história da polícia

A Polícia Judiciária admite que é um caso "único na história da PJ e do país". A investigação está agora a cargo de uma equipa do Porto. A menina britânica desapareceu a 3 de maio de 2007, quando dormia, juntamente com os dois irmãos gémeos, no quarto de um apartamento de férias, na Praia da Luz, em Lagos. As autoridades mantêm a esperança de encontrar respostas para o caso, mas admitem que à medida que o tempo avança, é cada vez mais difícil isso acontecer.