Mãe e filha morrem em colisão frontal perto de Mora, também com um ferido grave

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 08:00, ocorreu ao quilómetro 68,6 da EN251, que faz a ligação entre Mora e Pavia, no mesmo concelho.

As vítimas mortais são duas mulheres, disse a mesma fonte, enquanto uma fonte do Comando Territorial de Évora da GNR especificou tratar-se de mãe e filha, de 76 e 55 anos, que seguiam num dos veículos.

Quanto ao ferido grave, é também uma mulher, de 26 anos, que seguia na outra viatura, acrescentou a fonte da Guarda.

O comando sub-regional da Proteção Civil referiu que esta vítima foi transportada pelos bombeiros para as urgências do hospital de Évora.

Nas declarações à Lusa, às 10:00, o Comando Territorial de Évora da GNR indicou que o trânsito no local do acidente já circulava de forma alternada, faltando ainda retirar as viaturas acidentadas dessa área.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Mora e Arraiolos, a GNR, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a empresa Infraestruturas de Portugal, com 38 operacionais, apoiados por 17 veículos.

Entre as viaturas de socorro mobilizadas, encontram-se a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora, a ambulância de suporte básico de vida (SIV) de Ponte de Sor.

Também estão envolvidos nas operações elementos do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do INEM.