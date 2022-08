Mafra. Incêndio dado como dominado durante a noite

O responsável adianta que as operações de combate decorreram de forma favorável.





Participam nos trabalhos bombeiros de corporações de Lisboa, Leiria e Setúbal.





No terreno continuam as operações de consolidação com recurso a meios dos bombeiros e o apoio de máquinas de rasto em todo o perímetro do incêndio





“Em caso de existência de reativação, será rapidamente debelada”, garantiu o responsável, mesmo perante o aumento da temperatura ao longo desta segunda-feira.







Uma das maiores dificuldades no combate ao incêndio foi a dificuldade de acesso para os meios terrestres, indica o comandante Hugo Soares. No entanto, desde o momento em que foi possível intervir, as máquinas de rasto acabaram por ser essenciais para conter as chamas, auxiliando no combate indireto e nas operações de consolidação.





De acordo com o comandante distrital, não houve habitações afetadas pelo fogo. Um lar foi evacuado mas todos os utentes voltaram às instalações ainda durante o dia de domingo.





No período mais preocupante do incêndio, a prioridade dos bombeiros passou por garantir que não havia circulação de pessoas no perímetro do fogo.





As chamas consumiram sobretudo zona de mato e povoamento florestal, nomeadamente eucalipto, tendo afetado as freguesias de Malveira e Venda do Pinheiro.







Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Mafra, Hélder Sousa Silva, indicou que o incêndio consumiu uma área superior a 300 hectares.