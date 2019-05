Magistrados não estão preparados para interrogar crianças e jovens em risco

O edifício jurídico é adequado, mas, na prática, há muito por fazer na protecção de crianças e jovens, adverte a Procuradora-Geral da República.



Na abertura do encontro anual das CPCJ, em Tavira, Lucília Gago lembrou que é preciso melhorar as condições em que os menores em risco são ouvidos pela justiça.



Desde logo, as audições devem ser feitas por técnicos especializados e não por magistrados.



Lucília Gago entende também que o número de centros educativos para crianças e jovens em risco pode não ser suficiente para todas as ocorrências.



De acordo com o relatório de atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, em 2018 foram aplicadas mais de 14 mil medidas de protecção. Em relação a 2017, diminuiu o número de crianças institucionalizadas, de 1120 para 819.