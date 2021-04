Magistrados preocupados com "autismo da Procuradora Geral da República"

O Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público manifesta-se preocupado com o que diz ser o "autismo da Procuradora Geral da República". Adão Carvalho diz que espera que Lucília Gago venha esclarecer se tem confiança no trabalho do Ministério Público.